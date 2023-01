Le Indagini di Lolita Lobosco 2 replica terza puntata in streaming e su Rai Premium | riassunto episodio 3 “Viva gli Sposi”

Ascolti Tv domenica 22 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 la fiction LediLobosco 2 ha conquistato una media di 5.277.000 spettatori pari al 27.7% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.268.000 (10.8%) con tanti applausi per Carlo Verdone e Che Tempo Che Fa ...Redazione Sorrisi Rai1, LediLobosco : 5.277.000 spettatori (share 27,74%) Rai3, Che tempo che fa : 2.268.000 spettatori (share 10,81%) Canale 5, Thor: Ragnarok : 1.713.000 spettatori (share 8,98%) La7, Non è ...Ascolti tv di ieri, domenica 22 gennaio 2023: i dati Auditel di Lolita Lobosco, Fabio Fazio, Non è l'arena, Domenica In, Amici, Pressing e La Domenica Sportiva.(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Ancora un grande risultato per la seconda stagione della serie “Le indagini di Lolita Lobosco”. L’episod ...