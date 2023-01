Le Iene domani sera in prima serata su Italia1 con Mammucari e Belén | mafia in primo piano

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023), martedì 24 gennaio, inta su, un nuovo appuntamento con “Le” condotto da TeoRodriguez, accompagnati, come sempre, dai due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio: l’attrice Margherita Laterza che ha da poco rilasciato un’intervista in cui denuncia che il «Mee Too in Italia non è mai iniziato», parlando di molestie sul lavoro; il giovanissimo rapper napoletano Geolier (all’anagrafe Emanuele Palumbo, ndr.), già al centro della scena musicale nazionale; Luce Caponegro, in passato nota come attrice porno con lo pseudonimo di Selen, che racconta del rapporto con il suo passato e del percorso di maturazione e crescita che ha vissuto; Stefano Savi, l’uomo sfregiato per un drammatico scambio di ...