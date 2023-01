Le guerre dimenticate A Genova sequestrati macchinari per fabbricare armi destinati all’Etiopia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza died i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di1, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno sequestrato al portoper la fabbricazione di materiale d’armamento, ossia bossoli,all’esportazione in Etiopia in assenza delle necessarie autorizzazioni. L’attività di servizio ha tratto origine da una verifica doganale eseguita nel mese di ottobre scorso, dalla quale è emersa, all’interno di due container arrivati negli spazi doganali del porto diper la successiva esportazione verso l’Etiopia, la presenza di una macchina “scanalatrice” e di una “rifilatrice” con i manuali d’uso e istruzioni per la produzione di bossoli, sebbene l’esportatore, una società con sede a Lecco, ...

