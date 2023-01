Le Grandi Dimissioni | Non mi mandi in pensione? E allora io mi licenzio!

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si allontana l’età della, le condizioni di lavoro diventano sempre più gravose eaumenta il numero di coloro che decidono di lasciare il posto di lavoro. E così, senza aspettare le varie finestre di Quota100/102/103, decidono per il pensionamento anticipato! Per scelta o per necessità, per guardare avanti e migliorare la propria occupazione

Corriere della Sera

...sempre piùanche in un anno di ripresa dell'attività. Secondo i dati trimestrali sulle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro, sono state rassegnato oltre 1,6 milioni di...Negli Stati Uniti è ormai noto come "Great resignation", le. In Italia non è della stessa portata ma di certo, dopo la pandemia, il fenomeno delledal lavoro si fa sempre più spazio. Continua così ad aumentare il numero di coloro ... «Grandi dimissioni», 1,6 milioni in fuga dal lavoro in 9 mesi: quali sono le cause (Teleborsa) - La Great Resignation, il fenomeno delle dimissioni volontarie dal lavoro nato negli Stati Uniti, è una realtà anche in Italia, dobo accelerano gli abbandoni del posto di lavoro, spesso i ...i medici sono soggetti concreti con i loro problemi lavorativi da risolvere nel quotidiano, per questo, lasciamo da parte le ridondanti immagini retoriche di angeli ed eroi. Il peggioramento delle con ...