Le esitazioni di Scholz danneggiano l' Ucraina e l' Ue

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Annalena Baerbock si trova in una posizione complicata al Consiglio Affari esteri. Gran parte dei ministri degli Esteri intende chiedere conto alla loro collega tedesca della mancata decisione del cancelliere Olafdi liberare i carri armati Leopard 2 per aiutare l'nella guerra lanciata dalla Russia. La riunione di venerdì a Ramstein del Gruppo di contatto in difesa dell'si è conclusa con molti annunci di nuove forniture di armi. Ma non c'è stato l'annuncio più atteso sui carri armati da combattimento: il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, ha spiegato che “nessuna decisione è stata presa” sui Leopard. La scusa ufficiale – che sfiora il ridicolo – è che il governo di Berlino non sa quanti carri armati ha nei suoi depositi e in quale stato si trovano. “E' una vera tragicommedia”, ha detto il ...