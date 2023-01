Le co-conduttrici di Sanremo 2023 serata per serata | chi e quando sarà al Festival con Amadeus e Gianni Morandi

Cliomakeup

La giornalista, che abbiamo imparato ad amare nel programma Belve e tra le prossime co -di Amadeus al Festival di2023 , ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui si è ...Anzi in realtà la Rai ottiene importanti guadagni dache permettono poi di finanziare altre ...(si parla di circa 300mila euro) e i 25mila euro a serata per ognuna delle co -, con ... Festival di Sanremo 2023: tutto quello che c'è da sapere Mancano poche settimane all'accensione dei riflettori sul Festival di Sanremo 2023. Ogni giorno escono delle novità sullo show e pian piano trapelano notizie sulla kermesse canora e tutto ciò che rigu ...Ospite di BellaMa‘, il format di Pierluigi Diaco, Adriana Volpe è stata insieme a Carlo Conti e Antonella Elia una delle protagoniste ...