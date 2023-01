Le banche cinesi vanno a caccia di capitali per non fallire

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Qualcosa sta franando nel sistema bancario del Dragone, da anni ormai sotto una pressa che ne ha schiacciato ricavi e margini, facendone esplodere il debito. Prima la crisi del mattone, tradottasi in una catena di insolvenze costata a Pechino un colpo di spugna sui parametri di finanza del settore (le famose tre linee rosse). Poi la pandemia, con la paralisi generalizzata di un’intera economia. Ora un’inflazione decisamente vischiosa e un abbandono della zero covid policy forse troppo repentino. Tutto questo ha portato gli istituti di credito del Dragone, il grosso dei quali controllati o partecipati dal governo stesso, a enormi perdite di capitale, inevitabilmente intaccato per sostenere lenel momento di massimo sforzo. Ma ora il conto dell’oste è arrivato, come evidenzia un report di Standard&Poor’s. Il punto di partenza è che alle...