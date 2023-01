LDA annuncia il nuovo album con Aka7even | prima di Sanremo 2023? Spunta un messaggio sibillino

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il suo può dirsi l’più atteso tra quelli previsti nelanno e in uscita per i concorrenti die, intanto, LDA lancia il preavviso di unannuncio. Si tratta, a quanto pare, dell’inizio di uncapitolo nella vita dell’ex Amici 21 e atteso Big al debutto al Festival della Canzone italiana, che unitamente al rilascio dele insieme ad altri indizi nel web, rimanderebbe ad una collaborazione musicale conin arrivo. LDA dà annuncio di una nuova era,diRiattivatosi tra le Instagram stories, nei giorni segnati dall’attesa per il suo imminente debutto sanremese al Festival di...