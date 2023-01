L' azione sulle classi dirigenti | Mattarella | parole pesantissime su Agnelli

3bmeteo

Le fibrillazioni nella maggioranza e lo scontro sul caro - vita eaccise influenzano i risultati degli ultimi sondaggi politici, ma ci vuole 'onestà ...8 per cento) e l'alleanza- Italia ...Fu lei, infatti, ad essere incaricata a saliremontagne per scegliere una località che ... La sua primafu quella di consegnare al partigiano 'Paolino' una mezza banconota da 2 lire: ... Cronaca meteo. Vortice in azione sull'Italia con maltempo e neve a ... La figura di Armida Barelli, rivoluzionaria per il laicato femminile, incontrò sul suo cammino anche il Beato tropeano ... migliaia di giovani con un programma preciso: “preghiera, azione, sacrificio” ...(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo Juventus che non riesce a fare prezzo in Borsa in avvio di contrattazione. Le azioni, al momento, segnano un calo teorico dell'11,2%. A pesare sul titolo del cl ...