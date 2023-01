Lazio | Sarri corteggiato da Tottenham | West Ham | Everton e Atletico Messaggero

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La Premier League ha messo gli occhi su Maurizio. Secondo quanto scrive Il, il tecnico delladaHam ed. Maha anche estimatori in Spagna. Lotito potrebbe perderlo. Il quotidiano romano scrive: “Occhio, vogliono soffiarti Maurizio. Si riaccendono le sirene dalla Premier, all’improvviso:Ham edcorteggiano, ci pensano per giugno. Conte è al passo d’addio, su Paratici c’è l’ombra inquietante dell’inibizione di due anni e mezzo, gli Spurs si stanno guardando intorno e sono sempre attratti dagli allenatori del nostro campionato. In Inghilterra oltretutto ...

Cittaceleste.it

sarà addio a giugno Il tecnico biancoceleste è seguito con molta attenzione dall'esterosarà addio a giugno Il tecnico biancoceleste è seguito con molta attenzione dall'...L'operazione comunque non sbloccherà l'indice di liquidità della. Il calciatore era già fuori ... Resta perciò sempre necessaria la cessione di Fares per provare a regalare auna delle ... Sarri da record: mai 10 clean sheet in 18 gare. E la Lazio… [themoneytizer id=”99064-6] Ultima settimana di mercato in cui la Lazio, tuttora bloccata dall’indice di liquidità, proverà a piazzare una o due operazioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, n ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...