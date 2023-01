Lazio | Sarri | «Con il Milan non dobbiamo essere superficiali»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le parole di Maurizioin conferenza stampa in vista dell’impegno dei biancocelesti contro ildi domani sera Mauriziointerverrà in conferenza stampa da Formello per presentare la sfida di domani tra. Di seguito le sue parole PARTITA – Bisogna non, siamo contro i campioni d’Italia, hanno individualità di altissimo livello, negli scontri diretti ci ha messo sempre in grandissima difficoltà.Ilè forte, ha perso il derby, sarà ancora più motivato. Dentro la nostra testaavere l’opportunità che ci offre la partita, consapevoli delle difficoltà e con la voglia di sfruttare le occasioni. FELIPE ANDERSON ALLA MERTENS? – Un giocatore forte, può fare bene in qualsiasi ...

...in conferenza stampa in vista dell'impegno dei biancocelesti contro il Milan di domani sera Mauriziointerverrà in conferenza stampa da Formello per presentare la sfida di domani trae ...FORMELLO -- Milan è un match fondamentale per un posto Champions. I biancocelesti sono chiamati a ... E in conferenza stampa, Maurizio, ha parlato del momento e della partita che sarà: " Non ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così della partita di domani: “Prima di tutto non ...Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita tra Lazio e Milan, in programma domani alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha ...