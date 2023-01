Lazio-Milan | rossoneri avanti a 2 | 35 Per lo scudetto è sempre più Napoli | Spalletti a 1 | 22

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A meno di una settimana dalla sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, iltorna in campo per chiudere il girone di andata in campionato....

Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra(19giornata:) HERNANDEZ: affaticamento muscolare BALLO TOURÉ: operato alla spalla dopo una lussazione. Rientra a ...E ancora gli ultimi giorni roventi del calciomercato con il caso Zaniolo , le ultime verso Inter - Empoli ee non solo, uno sguardo anche alla eSerie A con la caster ufficiale Elena '... Verso Lazio-Milan: cinque assenti per infortunio, tra cui tre big, per Pioli Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Pioli è costretto a rinunciare al nazionale francese, fermato da un affaticamento muscolare ...Frederic Massara e Geoffrey Moncada del Milan, Igli Tare (Lazio) Giovanni Rossi (Sassuolo): da questo poker di nomi dovrebbe uscire il prossimo ...