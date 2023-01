Lazio-Milan | quote alte per la favorita della partita

La Gazzetta dello Sport

Qual è l'opinione del Mercato laziale per il tecnico biancoceleste E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore dellache alla vigilia del match contro ilgara valida per l'ultima giornata del girone d'andata ha risposto così: "Se ne parla la sera a cena.ne parleremo e ci organizzeremo. Il banco del ...Il tecnico della, Maurizio Sarri , nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro ilvalevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 , ha risposto alle domande ... Parolo: "Pioli ha due grandi armi per uscire dalle crisi. Ve le racconto" L’ultimo turno di campionato della prima metà di stagione si concluderà con il big match che vedrà affrontarsi Lazio e Milan martedì 23 gennaio allo Stadio Olimpico. La squadra di Sarri arriva con ...Le parole di Sarri su Milinkovic e Luis Alberto. Come sta Milinkovic Quanto conterà nella testa il risultato di domani sera Lazio-Milan, la conferenza di Sarri. Che Lazio servirà per contenere la vo ...