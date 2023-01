Lazio-Milan | Pioli in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Iltorna in campo dopo la pesante sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, e lo fa con una sfida altrettanto complicata, trovandosi ad affrontare ladi Sarri nel match per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Nella giornata odierna, lunedì 23 gennaio alle ore 11:15, il tecnico rossonero Stefano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club,TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE SportFace.

