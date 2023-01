Lazio-Milan | Pioli cerca la sua squadra e chiama i big a raccolta

La Gazzetta dello Sport

Questo non è il ricordo di una partita (del 21 aprile 1973, nello specifico), ma di un duello. Non tra due squadre, bensì tra due uomini. Uno in giacchetta nera e fischietto in bocca e l'altro in maglia rossonera e fascia da ...Cosa manca allaper crescere come il" Datti una risposta. Ilè una squadra fortissima, ha preso giovani forti. E poi ha potuto spendere 28 milioni per De Ketelaere, significa che ... Parolo: "Pioli ha due grandi armi per uscire dalle crisi. Ve le racconto" A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Napoli primo in Serie A con 50 punti chiude il girone d’andata. Napoli prima per po ...L’ultima giornata di andata si chiude martedì sera allo stadio Olimpico con il posticipo tra la squadra di Sarri e quella di Pioli. Vittoria biancoceleste a 3,00, il pareggio a 3,40. Nelle… Leggi ...