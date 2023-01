Lazio-Milan martedì 24 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Rossoneri senza Theo Hernandez

All.: BallardiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli 50 punti;* 38; Inter* e Roma 37; Atalanta 35;* 34; Udinese 28, Torino 26; Fiorentina e Juventus** 23, Bologna*, Monza ed Empoli* 22; Lecce 20; ...Theo Hernandez non prenderà parte alla sfida di domani sera contro la. Affaticamento muscolare per il francese Theo Hernandez, terzino del, non prenderà parte alla sfida di domani sera del campionato di Serie A contro la. Il motivo Secondo quanto ...[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il match program in vista di Lazio-Milan, gara in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma che chiu ...Con l'affaticamento muscolare subito da Theo Hernandez, diventano cinque gli assenti per infortunio tra i rossoneri per Lazio-Milan: si tratta di Florenzi, Maignan, Ballo-Tourè, ...