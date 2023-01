(Di lunedì 23 gennaio 2023) . Mauriziopiacere all’estero. Il tecnico della, che in carriera ha vinto uno scudetto e un’Europa League, piace soprattutto in Premier League dopo quanto fatto con il Chelsea nel 2018/19. Tottenham, West Ham ed Everton hanno messo l’allenatore dellatra i desideri. Ma anche l’Atletico Madrid si prepara al dopo Simeone.ha un contratto con lafino al 2025 e, almeno per il momento, la sua volontà è quella di proseguire a Formello. L'articolo proviene da Italia Sera.

Per questo motivo, Goldbet ha previsto per tutti i nuovi iscritti una Quota Maggiorata su qualsiasi/esito relativo all'evento "- Milan" scommesso prima dell'inizio del match. La quota ...Poi c'è la questione che gira attorno a Francesco Acerbi in prestito dallacon la società ... L'Inter potrebbe così ripiegare su un vecchio pallino dicome Tiago Djaló del Lille. In estate ...Mancano 8 giorni alla chiusura del mercato e Sarri ha mandato un messaggio alla dirigenza della Lazio. Con Immobile ai box per infortunio, l'allenatore è costretto a schierare ...Lazio, mercato, occhio al futuro di Sarri. Maurizio Sarri piacere all’estero. Il tecnico della Lazio, che in carriera ha vinto uno scudetto e un’Europa League, piace soprattutto in Premier League dopo ...