Lazio | futuro di Sarri in bilico | lo rivogliono in Premier League

Calcio in Pillole

Non solo, perché si attendono notizie significative anche per ildi Inter, Juventus, Napoli e, con l'attacco che resta un rebus. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle ...... Coldiretti L'Aquila incontra gli allevatori per illustrare ildella politica agricola ...e Molise Luciano Sammarone. "Quasi una stalla su dieci (9%) è in una situazione così critica da ... Lazio, il futuro di Sarri è in bilico: Premier e Liga ci provano E' rottura totale fra la Lazio e Sarri. Il tecnico è pronto a salutare i biancoceesti dopo aver raggiunti l'accordo con un altro club.Francesco Rocca plaude al sostegno del Partito liberale italiano. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio ha sottolineato: “L’azione che porteremo avanti insieme al Pli sarà ...