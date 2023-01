Lavrov | “Con l’Occidente è quasi guerra reale” Esercitazioni navali congiunte di Russia | Cina e Sudafrica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’annuncio è arrivato questa mattina dalla: la nave daGorshkov, armata con armi da crociera ipersoniche di nuova generazione, parteciperà nei prossimi giorni acon le marine die Sud Africa. Lo ha annunciato questa mattina l’agenzia statale russa Tass.: “Laconnon è più ibrida ma” Una comunicazione che arriva in concomitanza del viaggio del ministro degli esteri russo Sergey, in visita ufficiale a Pretoria, in. Proprio oggi,, citato dalle agenzie russe ha definito latra“non più ...

RaiNews

Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius , ha fatto sapere di aspettarsi una decisione a breve sull'invio o meno di carri armati Leopard all'Ucraina, come richiesto insistentemente da Kiev. ...Esercitazioni della fregata Gorshkov in Cina. Oggi il Consiglio degli Affari Esteri Ue, Borrell: 'Idee diverse sull'invio di armi tra gli Stati ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 333 - Lavrov: "la guerra con l'Occidente è diventata quasi reale" - Lavrov: "la guerra con l'Occidente è diventata quasi reale" Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che una decisione in merito all'invio dei carri armati di fabbricazione tedesca Leopard in Ucraina verrà presa presto. Lo riporta Sky News ...