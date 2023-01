(Di lunedì 23 gennaio 2023) Latra Mosca e l'non può essere più classificata come '' ed ora è ''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei, in una conferenza stampa dopo ...

Globalist.it

'Noi, come ha detto il presidente (Vladimir Putin, ndr), non rifiutiamo i negoziati', ha ribadito. Le armi che i Paesi occidentali stanno fornendo al 'regime' ucraino 'saranno schiacciate ...La Cinala voce con la Russia e, grazie all'iniziativa del nuovo ministro degli Esteri Qin Gang, ha ... Qin Gang ha spiegato alla controparte russa Sergei, con cui ha parlato oggi al telefono,... Lavrov alza i toni: “La guerra con l’Occidente non è più ibrida, è quasi reale” Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa dopo i colloqui con il suo omologo sudafricano, Naledi Pandor ...Mentre Lavrov riveste i panni del bullo, attacca Zelensky e si stupisce dello spirito anti-russo dell'Italia, Putin assicura che "la vittoria è ...