Lavoro | record di dimissioni volontarie Così il Covid ci ha cambiati

(Di lunedì 23 gennaio 2023) E’ stata battezzata “Great Resignation” o “Big quit”. E’ fenomeno nato negli Stati Uniti, durante la pandemia, che pare essersi consolidato, ed è sfociato anche in Europa, seppure in scala minore. L’Italia non è rimasta fuori. Il fenomeno consiste in un aumento delleda parte di lavoratrici e lavoratori che non necessariamente passano direttamente ad un altro impiego e quindi, sostanzialmente, danno l’impressione di aver deciso per un cambiamento di vita radicale, a partire dal proprio. Numeri Sono 1,66 milioni ledalregistrate nei primi nove mesi del 2022, in aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021 quando erano state 1,36 milioni. E’ quanto si evince dalle tabelle dell’ultima nota trimestrale sulle comunicazioni obbligatorie del ministero ...

