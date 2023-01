Lavinia Mauro furiosa con il suo corteggiatore | “Puoi anche uscire”

Tag24

La questione è stata affrontata nella puntata di oggi, e la tronistaè stata su tutte le furie : Il corteggiatore si difende: 'E' una mia amica. Hanno montato una paparazzata' Di ...Spazio anche al trono classico con, piuttosto arrabbiata per un video che riguarda Alessio Corvino . Uomini e Donne,scoppia in lacrime per Alessio Corvino Il parterre ... Uomini e Donne anticipazioni registrazioni: scelte Lavinia e Federico Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Lavinia Mauro è andata su tutte le furie per via dell'ennesima segnalazione su Alessio Corvino.La tronista perde la pazienza nella nuova puntata: c'entra una segnalazione A inizio gennaio 2023, Alessio Corvino un protagonista del dating show ...