L’autore della strage in California era un 72enne cinese | si è ucciso all’arrivo dei poliziotti video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È finita poche ore fa la caccia all’uomo armato che a Monterey Park, in, ha compiuto unauccidendo 10 persone (cinque donne e cinque uomini) in una sala da ballo. Il killer è morto suicida, all’interno del furgone con cui era era fuggito dopo che le persone avevano sventato il suo tentativo di sparare in un’altra sala da ballo. Lo sceriffocontea di Los Angeles, Robert Luna, ha identificato l’uomo, undi origine, Huu Can Tran, e ha riferito che nessun altro sospettato è latitante. LEGGI ANCHE Usa, sparatoria a Monterey Park durante la festa per il capodanno: 10 vittime. Poi spari in un altro locale () Usa,di Chicago: l'autore è un rapper italoamericano, "Awake", che inneggiava alla ...