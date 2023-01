L’automobile? Un inferno

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Maledetto il giorno che t’ho comprata. Sarebbe un titolo perfetto per la sua prossima commedia, se Verdone avesse interesse per le auto, cosa di cui legittimamente si dubita. Perché “malede... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti