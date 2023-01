L’attualità di Mattei e l’opzione occidentale per l’Africa Parla Aresu

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nel nome di Enrico. La premier Giorgia Meloni lancia il piano del governo, con un obiettivo ben chiaro: far diventare il nostro Paese un hub europeo per il gas. C’è, nell’attenzione verso il Nord Africa come partner strategico, un retaggio che affonda le sue radici nella grande storia italiana e nella visione dell’imprenditore marchigiano. Un’attenzione, sostiene Alessandro– autore de Il dominio del XXI secolo (Feltrinelli) e autore di un capitolo nel libro Enricoe l’intelligence (Rubbettino) – “figlia anche di una serie di ricorrenze importanti, tra le quali la data di istituzione dell’Ente Nazionale Idrocarburi, avvenuta il 10 febbraio del 1953”. Un’intuizione di un grande precursore. Un visionario. Sì, l’idea di istituire l’Ente Nazionale Idrocarburi è stata lungimirante. Questa impresa, figlia dell’impegno ...