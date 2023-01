L’Atalanta si gode il Lookman goleador | i numeri di un girone da star

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Salernitana, Spezia, Juventus. Tre doppiette consecutive in tutte le competizioni, 6 goal nel giro di 8 giorni, da domenica a domenica. Una settimana da re che non fa altro che confermare quanto Ademolasia stato un acquisto più che azzeccato della campagna estiva. “Lo ha portato Congerton, che lo conosceva dal Leicester”, ha specificato Gian Piero Gasperini nel post della sfida dell’Allianz Stadium. Il resto è farina del sacco del classe 1997 e dello stesso mister. Nove milioni di euro, più altri tre di bonus: questo il costo per strappare il venticinquenne al RB Lipsia, che dal 2019 ne deteneva il cartellino, dopo averlo prelevato dall’Everton. Dopo la seconda deludente esperienza tedesca era subito tornato in Premier League, trascorrendo due annnate in prestito al Fulham e al Leicester. Le ha chiuse mettendo insieme un totale di 10 centri (4 e 6). Quest’anno ...