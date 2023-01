L’Ascoli “accontenta” il Benevento e si prende Forte | le cifre dell’operazione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vero e proprio blitz di mercato.sbaraglia la concorrenza e mette le mani su Francesco. L’attaccante romano, in predicato di essere ceduto dopo aver manifestato la volontà di lasciare il, sta dunque per diventare un nuovo giocatore bianconero. Decisiva la volontà della società marchigiana di “re” le richieste del club di Via Santa Colomba.si trasferirà alin prestito oneroso con obbligo di riscatto al termine della stagione, operazione che porterà nelle casse beneventane una cifra vicina al milione e mezzo di euro, in pratica quanto richiesto da Pasquale Foggia per lasciar partire lo Squalo. Il giocatore, invece, firmerà un contratto fino al 2026 con il sodalizio del patron Pulcinelli. La fumata bianca ...

il Resto del Carlino

