“Lascia il GF Vip” Wilma Goich | retroscena su Antonino Spinalbese | ha capito tutto

(Di lunedì 23 gennaio 2023) GF Vip 7,ne è sicura:dovrebbere la casa. Sono stati giorni complessi questi per l’ex compagno di Belen Rodriguez, al centro di una lite con Luca Onestini. Il motivo? Ha avuto da ridire sul comportamento con Nikita Pelizon tenuto dall’ex Uomini e Donne: “Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco”. E non era finita qui:aveva rincarato la dose. Parlando con gli altri vipponi non gli ha risparmiato critiche pesanti definendolo “cog***e”. “È un buffone e basta. Si capisce da come si veste, come ...