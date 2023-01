L’arredamento di un ufficio open space

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gli uffici moderni sono spesso organizzati all’interno di ampi: all’interno di essi è possibile creare uno spazio ospitale per i dipendenti che dovranno svolgere le proprie mansioni lavorative. Scopriamo come arredare un ambiente di questo genere in maniera armoniosa e pratica. Stile classico oppure moderno? Se hai deciso di allestire lo spazio lavorativo all’interno di un, non potrai fare a meno di pensare allo stile da adottare al suo interno. La domanda che spesso si fanno molti riguarda proprio la scelta di uno stile classico e, in un certo senso, retrò oppure moderno e fresco. Uno spazio così grande come unè perfetto per organizzare l’attività di diverse persone: all’interno di questo ambiente, infatti, vi saranno tante scrivanie grandi per fare ...