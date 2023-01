L' Arena di Verona danneggiata dal crollo di un gigantesco addobbo natalizio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L'incidente in tarda mattinata. Il monumento posto sotto sequestro. Era chiuso per riposo e lo resterà per tutta la settimana. Tecnici al lavoro per stabilire l'entità dei danni ai gradoni della cavea

La struttura d'acciaio caduta pesa 78 tonnellate leggi anche, atterraggio d'emergenza per ... alta 70 metri e pesante 78 tonnellate, che dal 1984 viene allestita tra l'e piazza Bra in ...Danni ai gradoni romani dell'diper il crollo di un gigantesco addobbo natalizio. E parte il sequestro del monumento archeologico da parte della Procura. I pm della città scaligera hanno aperto un fascicolo per ...Durante i lavori di smontaggio della stessa cometa, la base collocata all'interno dell'anfiteatro si è staccata ed è precipitata fino alla cavea, dove d'estate è collocata la platea ...Clamoroso provvedimento della Procura della Repubblica di Verona che ha disposto il sequestro dell’intero monumento dell’Arena in seguito al crollo di un pezzo della stella cometa in acciaio durante l ...