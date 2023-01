(Di lunedì 23 gennaio 2023) Franknon è più l'allenatore. La dirigenzaa squadra di Goodison Park ha deciso per il cambio dopo un vertice in mattinata seguito alla sconfitta di sabato in casa del West ...

La Gazzetta dello Sport

Centrata la missione nella prima stagione,in estate ha dovuto salutare il suo uomo migliore, il brasiliano Richarlison, che con 6 gol resta il miglior realizzatore della sua gestione e che è ...Guardando all'estero la situazione non cambia, le difficoltà di Frankal Chelsea (dopo un ... La gavetta, lo stesso Simone Inzaghi ne ha fatta tanta crescendo di pari passo con la Lazio e ... Lampard paga la peggior partenza di sempre dell'Everton: esonerato I toffees, reduci dalla sconfitta di sabato in casa del West Ham, sono all’ultimo posto in classifica, con 15 punti in 20 partite ...