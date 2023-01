Lampard | altro flop in panchina | UFFICIALE l'esonero dall'Everton

La Gazzetta dello Sport

... non si può dire che fosse speculativo il Chelsea die Drogba che riporto' a Stamford ...dei giocatori sul gioco da un lato e partigiani della superiorità del gioco sui giocatori dall'. Mou ...Sino a questo momento, almeno per quanto riguarda il campionato italiano, non è stato senz'un ... Già la scorsa estate, come anticipato da Calciomercato.it, l'ex tecnicolo aveva ... Lampard paga la peggior partenza di sempre dell'Everton: esonerato Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Dopo l'ultima sconfitta con il West Ham, l' Everton ha deciso di esonerare Frank Lampard. I Toffees si trovano al momento al penultimo posto nella classifica di Premier League, con appena 15 punti in ...