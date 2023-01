(Di lunedì 23 gennaio 2023) La stagione di Victorsta consacrando il bomber delnell’Olimpo dei grandi attaccanti d’Europa. Il nigeriamo ha già messo a segno 14 reti e fornito 4 assist in 19 presenze stagionali, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Il suo futuro è tutto da scrivere, visto che dal resto d’Europa gli interessi aumentano e potrebbero arrivare offerte da capogiro. Ilnon intende cederlo ma a cifre superiori ai 100 milioni potrebbe essere costretto a dirgli addio.Cessione, Ighalo è certo: “Almeno 120 milioni” Il suo amico e connazionale Odion Jude Ighalo, attaccante dell’Al-Hilal, ha parlato a ‘Oma Sports’ della stagione die ha lanciato un’indiscrezione sul suo futuro. “Veniamo dallo stesso posto in Nigeria e ...

Spazio Napoli

Ha aperto Di Lorenzo, ha chiuso. 0 - 2 e tutti felici e ... Mourinho, nonostante il caso Zaniolo, ha trovato in Dybala'uomo ... E sicuramente vorrà dare un dispiacere all'Luciano per ...Un numero incredibile che in A è dietro soltanto a(31,4% ... Nove gol per'argentino, sette per Edin che partecipano ... Il 9 gennaio, infatti, la moglie di Alvaro Morata, suofraterno, ... L’amico di Osimhen spaventa il Napoli: “In estate cambia tutto!”