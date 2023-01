L’allarme di Confedilizia sulle case Green | «La tassa Ue sugli immobili costerà 10 mila euro a famiglia»

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il presidente diGiorgio Spaziani Testa dice oggi in un’intervista a Libero che laUe sulla casa10a ogniitaliana. Spaziani Testa si riferisce al piano Ue. Che prevede che tutte ledebbano rispettare gli standard energetici della classe E entro il 2030 e della classe D entro il 2033. La direttiva Ue fa parte del pacchetto Fit for 55, che ha l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Attualmente inpa gli edifici esistenti sono responsabili del 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni. In Italia il 60% degli edifici si colloca tra la classe F e la G. Spaziani Testa spiega che ci sono tre elementi da ...