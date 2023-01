Lagarde | ?i tassi saliranno in modo significativo Visco | Bce migliori la comunicazione

Il Tempo

Una sintesi l'ha data la presidente Christine, che a dicembre aveva preannunciato rialzi da mezzo punto per volta e ribadisce: "Manterremo la rotta" perché idevono "salire ...Bankitalia, Visco: 'Non serve la recessione per riportare l'inflazione al 2%' Stop agli allarmismi sul rialzi deiannunciati dalla B anca centrale europea a guida Christine. Per il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, l'Italia reggerà alla stretta, grazie alla strategia economica e ... Rialzo dei tassi contro l'inflazione, Lagarde commissaria i governi europei In meno di sei mesi abbiamo alzato i tassi di interesse della Bce di 250 punti base, l’aumento più rapido della nostra storia. La presidente della Bce conferma l'orientamento prudente. La sfida è quel ...Roma, 23 gen. (askanews) - A fronte di una presidente della Bce, Christine Lagarde che continua a martellare sulla necessità di alzare ancora "in maniera significativa" i tassi di interesse e "ad un ...