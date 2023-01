(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI -della presidente del Consiglio,, ai giardinidi Algeri. La premier, accompagnata dal ministro algerino dell'Energia e dall'ad di Eni, Claudio Descalzi, si è fermata qualche minuto di fronte alla lapide commemorativa dedicata ae ha fatto una breve passeggiata nei giardini che portano il nome dell imprenditore italiano. Nato su iniziativa dell'Ambasciata, il giardino dedicato alla memoria di, è stato inaugurato a novembre del 2021 durante ladi Stato indel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il sito, che si trova nel quartiere residenziale di Hydra ad Algeri, è arricchito da uno spazio verde e da una targa in marmo bianco in cui è incisa in alto ...

Unaad Algeri, la prima missione bilaterale ufficiale del presidente del Consiglio,Meloni, per rafforzare i rapporti tra i due Paesi, nell'ambito del "Piano Mattei" caldeggiato dalla ...Il presidente del Consiglio,Meloni e' arrivata alla residenza del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in occasione della seconda giornata dellain Algeria. Ad accoglierla il picchetto d'onore, a seguire ... La visita di Giorgia Meloni in Algeria, nel segno di Enrico Mattei (Teleborsa) - "Le previsioni per azzerare le forniture di gas russo all'Italia Sono positivo, nell'inverno 2024-2025, direi che continuando così le cose vadano nel verso giusto". Lo ha detto l'ammini ...(Teleborsa) - Sei mesi dopo la visita di Mario Draghi, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata ad Algeri per la sua prima missione ufficiale nel paese nord africano, due giorni con focus ...