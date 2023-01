La vera storia della prima banca per donne fondata da una truffatrice

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il Daily ricorda l’aperturafemminile in USA nell’800 e di come fuda una, che usava uno schema criminale molto avanzato per i suoi tempi. Uno dei maggiori ostacoli che ledi quell’epoca dovevano affrontare, in termini di uguaglianza, era di natura economica. Per esseremente uguali agli uomini negli Stati Uniti sempre più capitalisti, era necessario che lepotessero controllare il proprio denaro. Perciò dovevano avere accesso a una. A parte rare eccezioni, in mancanza di tutele legali, la maggior parte delle, anche quelle più abbienti, era esclusa dal sistema finanziario. Vi raccomandiamo... ...

The Wom

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV Room, ore 21:15 su Sky Cinema Due Una Brie Larson da Oscar in questa pellicola tratta da una. Un maniaco tiene segregati per anni una ragazza e suo ...Ladell'inquietante esperimento dello psichiatra John Barker. Il suo obiettivo Raccogliere quanti più sogni e presentimenti possibili, nella speranza di prevenire calamità future. In ... CocainOrso: La vera storia dietro al film horror con un orso strafatto di coca Il divo di Hollywood voleva una cover del coro per il film "The Last Black Man in San Francisco" e ha rischiato di non averla ...Ferrero prosegue il percorso iniziato con Caffeina con la campagna “Fiesta. Non te la togli più dalla testa” e lancia la seconda fase del piano di comunicazione all digital ...