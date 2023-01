La triste parabola di Zaniolo | da baby fenomeno ai fischi dell’Olimpico

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma – “Ha messo davanti gli interessi individuali rispetto a quelli collettivi”. Così Tiago Pinto, general manager della Roma, sulla mancata convocazione di Nicolòa La Spezia, di fatto chiudendo il rapporto tra il giocatore e la società. Neanche José Mourinho lo ha risparmiato a fine partita: “Ha manifestato la voglia di andare via, ma ciò non vuol dire che succederà. Sono inaccettabili le proposte arrivate sul tavolo della società” ha detto il tecnico portoghese, mettendo alle strette: o una squadra si presenta con un’offerta adeguata (secondo alcune indiscrezioni la Roma non accetterà offerte sotto i 40 milioni di euro) oppure “il primo febbraio starà ancora qui”, come detto dallo stesso Mourinho. Un rapporto, quello trae la società giallorossa, che sembra ormai essere ai ferri corti a prescindere dai ...