La Spina | «L’omertà in Sicilia è figlia della paura | non un sistema»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo l’arresto del boss Matteo Messina Denaro le piccole comunità trapanesi di Campobello di Mazara e di Castelvetrano sono al centroscena mediatica: a favore di telecamere, il tradizionale clichè delci ha restituito il fastidio nell’ascoltare le risposte degli intervistati, come di chi si è spinto nel sottolineare l’errore dello Stato ad aver arrestato, quel latitante, dopo 30 anni. Un costume omertoso diffuso soprattutto tra gli strati più popolari e meno socialmente evolutipopolazione, al quale si associa, su ben altro versante, la complicità di quella che in questi giorni viene candidamente definita “borghesia mafiosa”. Un clichè tra omertà e potere massonico. Ne abbiamo parlato con il professor Antonio La, uno tra i massimi esperti mondiali del fenomeno mafioso, per riflettere ...