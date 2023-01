La settimana inizia con nuvole e piogge

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo un weekend con condizioni meteo stabili, un peggioramento di modesta entità è atteso all’ inizio della nouva. Vediamo nel dettaglio con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 23 gennaio 2023 Tempo Previsto: Nubi in aumento già nel corso della prima mattinata sulle zone pianeggianti in particolare sulle province orientali, con prime deboli pioviggini sulle pianure orientali nel corso della mattinata; cieli parzialmente nuvolosi altrove ma senza precipitazioni salvo qualche fiocco di neve possibile sulle alpi Retiche. Dal pomeriggio cieli nuvolosi o coperti ovunque con precipitazioni sparse, più organizzate sulle basse pianure e su est regione, comunque in prevalenza di debole intensità, mentre altrove saranno a carattere sporadico e intermittente; non si escludono locali episodi di nevischio o pioggia mista neve sulle basse ...