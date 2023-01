La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – sesto giorno

Diocesi di Padova

Nelladiecumenica, che termina mercoledì prossimo, il prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani sottolinea il legame tra bene e giustizia. La guerra tra ...Riunitisi al National Mall, dopo la veglia del giovedì sera e ladi apertura del ...promulghi uno 'standard minimo federale' che vieti gli aborti a livello federale dopo una certa... Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani - Chiesa di Padova La guerra in Ucraina, le Chiese cristiane in Africa e un incontro del Papa con il Patriarca Russo, di questo e altro EWTN ha parlato con il cardinale Kurt Koch in occasione della Settimana di preghier ...Sabato scorso, nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, le tre parrocchie di Surbo, guidate da don Carlo Santoro, delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interrelig ...