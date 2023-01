(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Nasce ladi”, in seguito a questo post pubblicato su Facebook da un’agenzia di eventi si è scatenato il putiferio sul web. Ladipromette a tutte le bambine che decidono di iscriversi, tra i 6 e i 9 anni, di insegnare loro il Galateo, il portamento, la camminata con i tacchi, il bon ton, la dizione ed infine il trucco e l’acconciatura. Una vera e propriaper diventare una principessa. Un corso tenuto dalla misteriosa Miss G. Non tutte le mamme sono d’accordo con quanto scritto e vedono molte criticità in un corso modello Kate Middleton. “Ma non vi?” scrive una signora su Facebook, continuando: “Siamo nel 2023, ci stiamo battendo i tutti i giorni per cercare di cambiare questa cultura sessista e patriarcale con tutti i mezzi ...

Il Fatto Quotidiano

Corso di portamento, galateo ,camminata sui tacchi. Nasce a Milano il primo corso per diventare baby. L'annuncio è stato dato tramite una locandina diffusa sui social: le lezioni si terranno a Rho e sono destinate a bambine dai 6 ai 9 anni. Il corso durerà 6 mesi ed è per le bimbe che ...Divampa la polemica social sul 'corso per' che si terrà in comune della Lombardia. A partire da aprile dalle 17 alle 17:45 si terranno delle lezioni, per tre mesi, dopo i quali sarà possibile ottenere un 'attestato' che certifichi ... La “scuola di principesse” fa scoppiare la polemica: “Ma non vi vergognate” window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-af851efb-164e-6da1-1030-fdc71a4ead ...L'incontro ha coinvolto l’assessorato all’Istruzione, l’Azienda speciale per i servizi sociali, i dirigenti e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia degli ...