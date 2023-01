La Russia si unisce alle esercitazioni con Cina e Sudafrica

la Repubblica

Il Mediterraneo ci". Domenica ha reso omaggio alla figura del fondatore dell'Eni Enrico ... Algeria primo esportatore Nel 2021 l'Italia ha importato dalla29,1 miliardi di metri cubi ......inè chiamata la presunta "operazione speciale in Ucraina". Perifrasi, chiaramente, per la guerra d'aggressione iniziata il 24 febbraio scorso. La polemica e il giudizio su Berlino che... Il prigioniero La Russia si unisce alle esercitazioni militari con Cina e Sudafrica. Secondo Mosca schiererà una nave da guerra con armi ipersoniche.Sicurezza, energia, migranti. Sullo sfondo, il sostegno militare ed economico italiano per la difesa e la ricostruzione dell’Ucraina. Su questi assi si è mosso il tour nel ...