La Russa “Imparziale ma politico | c' è chi non vuole la pacificazione”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non sopporto il pensiero unico, il luogo comune e il politicamente corretto tanto che a costo di essere criticato finisco con l'esagerare nella direzione opposta”. Così, in un'intervista a Libero, il presidente del Senato Ignazio La. Alle accuse di comportarsi daora che è la seconda carica dello Stato, replica: “Usano per me un criterio completamente diverso rispetto a quello usato per i miei predecessori. A parte chi, come Scognamiglio, non arriva dalla politica, chi mi ha preceduto si è distinto per aver fatto della presidenza parlamentare un luogo per esercitare in molte occasioni un ruoloaddirittura superiore a quello svolto precedentemente”. Poi, sottolinea come “quando presiedo il Senato sono più che. Anzi, essendo stato a lungo all'opposizione, tengo a ...