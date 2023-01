(Di lunedì 23 gennaio 2023) In casa giallorossa tiene banco il caso Nicolò, con il fantasista in rottura con la società. Ma Mou continua a vincere «Qualcuno ha provato a mettere gli interessi individuali davanti a quelli collettivi». Con queste parole Tiago Pinto, general manager della, ha risposto alle domande sul casoche gli sono state poste prima della gara contro lo Spezia, per la quale il giocatore si è autoescluso dalla lista dei convocati. Una bellaa poche ore a un match delicato, che con la contemporanea penalizzazione in classifica della Juventus doveva riportare i giallorossi in piena zona Champions. Ma nonostante tutto l’obiettivo è stato raggiunto al Picco, lì dove ad erigersi a protagonisti sono stati proprio gli attaccanti nel giorno dell’assenza rumorosa del numero 22. SE ORA SEGNA ...

Lavince facile a La Spezia, risolvendo a cavallo tra primo e secondo tempo una partita che era ed ... Missione compiuta al Picco per i ragazzi di Mourinho poche ore dopo laZaniolo, scoppiata ... La Roma e la grana Zaniolo. Ma intanto Mou ha vinto anche questa La Roma ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca del sostituto di Zaniolo. Una pista torna calda: una rivale è in difficoltà.