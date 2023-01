La rivincita di Calvo | è il nuovo Chief Football Officier della Juventus Ma i bianconeri non fanno prezzo in Borsa | titolo giù

Open

Quella diè una: Andrea Agnelli infatti aveva lasciato la compagna per mettersi qualche tempo fa con sua moglie, la turca Deniz Akalin .aveva lasciato la Juventus per ...Sia come sia,nel 2015 va al Barcellona e poi passa alla Roma, prima di rientrare alla Juventus ad aprile di quest'anno come chief of staff . Mossa voluta fortemente da Arrivabene. ... La rivincita di Calvo: è il nuovo Chief Football Officier della Juventus ... Francesco Calvo chi è il nuovo responsabile dell'area sportiva della Juventus, primo cambiamento nell'organigramma dopo il caso plusvalenze ...