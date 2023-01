La proposta di un “patentino social” che non è un patentino social

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È un tema molto dibattuto da tantissimi anni: i più giovani (in realtà anche gli adulti) necessitano di un’educazione digitale affinché si approccino al mondo deinetwork – e non solo – in un modo più consapevole. Sia per quel che riguarda lo sfruttamento di tutti i pregi offerti dalla rete di un mondo perennemente connesso, sia per quel che concerne i rischi (celati o meno) di cui è ricco l’universo del web. Negli ultimi giorni, in tanti hanno ripreso unainserita all’interno del programma elettorale presentato dal candidato del centrosinistra (che fa parte delle liste elettorali a sostegno di Pierfrancesco Majorino) in Lombardia Mauro Grimoldi: il. In molti hanno preso alla lettera quelle definizione, ma la reatlà è ben diversa da ...