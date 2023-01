La Primavera si impone in casa del Vicenza

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Seconda vittoria consecutiva per labiancazzurra di mister Vito Grieco, che supera i padroni didelgrazie alla rete su rigore dell’attaccante Angeletti a metà del primo tempo. Grazie a questo successo la SPAL consolida il proprio terzo posto in classifica, ad un solo punto dal Parma in seconda posizione ed a cinque dal Genoa capolista. Questo il tabellino del match:– SPAL 0-1 Rete: 21? rig. Angeletti: Morello, Scalco (81? Mogentale), Vescovi, Pellizzari, Bonetto, Mion, Borsato (63? Pettina), Favero (72? Mores), Coulibaly, Iseppi (72? Tonin), Parlato (63? Alessio). A disposizione: Bresolin, Ziu, Bailo, Barbieri, Pavan, Boarini, Crestani. All. Thomassen SPAL: Martelli, Bugaj, Cavallini, Marcolini (81? Meneghini), Gobbo, Breit (29? Svoboda), Firman, Contiliano, ...

