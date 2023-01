LAROMA24

Cheda almeno un anno stesse chiedendo di andar via è risaputo, ma con quanta insistenza e con quali strategie è venuto alla luce solo negli ultimi giorni. La dura presa di posizione di Pinto ...Nessuna sorpresa nei due schieramenti iniziali, dove tra le fila della Roma è assenteper ... Al 22° primo squillo viola con Amrabat che prova a concludere da fuori area, laè ... La parabola di Zaniolo tra sogni e realtà La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo Nelle ultime ore il giocatore non mai stato così lontano dalla Roma, dopo la decisione da parte della società di metterlo sul mercato, in seguito alla richiesta ...