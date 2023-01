La neve imbianca Ponza | le immagini inconsuete e spettacolari dell’isola

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Risveglio suggestivo adopo il crollo delle temperature: ieri mattina lahato l’isola e le sue spiagge, strade e auto, creando scorci mozzafiato. Non si segnano al momento disagi o criticità. La temperatura è crollata agli attuali +3,9°C. Altro fenomeno meteorologico estremo sull’isola che Venerdì era stata colpita in pieno dal Ciclone Polare sul Tirreno con raffiche di 113km/h che avevano provocato gravi danni. Alcuni hanno pensato che fosse l’effetto della grandine scesa negli ultimi giorni in cui l’isola è stata colpita da un forte maltempo. Invece nelle prime ore del mattino è scesa la. Con un’atmosfera incredibile.

3bmeteo

Lal'entroterra (Gennaio 2023) Il meteo indica come quella di lunedì sarà un'altra giornata decisamente piovosa su pianure e coste con qualche rovescio sparso, da evidenziare le ...TRENTO . Torna lain Trentino e s'la Valsugana : da questa mattina (23 gennaio) i fiocchi stanno scendendo abbondanti nella parte orientale del territorio provinciale , portando accumuli di qualche ... Cronaca meteo diretta - Umbria con il maltempo, la neve imbianca Terni - Video Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...CRONACA, continua a nevicare a quote molto basse in Emilia Romagna, gli accumuli di neve fresca in Appennino sono importanti ma la neve imbianca anche più in basso, come testimonia questo video che ci ...